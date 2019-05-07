مصدر بدار الشفاء: استقرار الحالة الصحية لشريف مدكور بعد استئصال الورم

شريف مدكور في استقبال وزير الصحة قبل اجراء الجراحة

قال مصدر داخل مستشفى دار الشفاء بالعباسية، إن العملية الجراحية، التي خضع لها الإعلامي شريف مدكور، لاستئصال ورم سرطاني في القولون، قد نجحت.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"الوطن"، استقرار الحالة الصحية لشريف مدكور، مشيرا إلى تركيب جهاز مضخة التسكين الذاتي له، ليجعله ينام معظم الوقت.

وأضاف أن مدكور نُقل لإحدى الغرف، لتلقي العلاج اللازم بعد إجراء عملية الاستئصال، مشيرا إلى أنه سيظل تحت الملاحظة لمدة ثلاثة أيام، لا يتناول فيها الطعام أو الشراب.

وأوضح أنه عقب انتهاء الثلاثة أيام يتم تشخيص الحالة، ومعرفة مدى قدرة الأمعاء والقولون على العودة للعمل بشكل طبيعي مرة أخرى.