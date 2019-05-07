كشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية للأنفاق، عن تأجيل افتتاح المحطات الجديدة بالجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو، مترو مصر الجديدة، والممتد بطول 4 كم، ويشمل 4 محطات نفقية "هارون - هليوبوليس - ألف مسكن - نادي الشمس"، لأجل غير مسمى، حيث كان مخطط افتتاحها في يناير الماضي، ولحين الانتهاء من التشطيبات النهائية لمحطة هليوبوليس، ومحطات الجزء الثاني من نفس المرحلة، وإعداد مقترح زيادة أسعار تذاكر الخط الثالث، موضحا أن الخط الثالث سيقل نحو 2 مليون مواطن يوميا بعد الانتهاء من استكمال جميع مراحله.

وقال المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال اجتماعه الذى عقده مع قيادات الهيئة، قرر تأجيل افتتاح المحطات الجديدة لحين الانتهاء من تجهيز محطة هليوبوليس، مؤكدا أن الوزير طالب بسرعة الانتهاء من كافة التشطيبات، وتركيب جميع ماكينات استخراج تذاكر المترو آلياً، المعروفة بـT.V.M، للتسهيل على الركاب، حيث تم تركيبها فى محطات "هارون، ألف مسكن، نادى الشمس"، وسيتم تركيبها بمحطة "هليوبوليس"، ومحطات الجزء الثانى من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو، كم سيتم تعميمها على المحطات ذات الكثافة العالية بجميع خطوط المترو.

وأضاف المصدر، أن الهيئة تعاقدت على 50 ماكينة لاستخراج تذاكر المترو آليا كمرحلة أولى لتركيبها بمحطات الخط الثالث، وأول دفعة جرى تركيبها بالفعل فى محطات (هارون، ألف مسكن، نادى الشمس)، وجاهزة حاليا للعمل، لكن تشغيلها رسمياً مع افتتاح المحطات، وهي شبيهة بماكينات (A.T.M) الخاصة بالبنوك، ومماثلة لماكينات استخراج تذاكر السكة الحديد الموجودة بمحطتي القاهرة وسيدي جابر، ويمكن للراكب استخراج تذاكر الرحلة الواحدة من خلالها أو شحن الكارت الذكى المحمل عليه الاشتراكات أو المستخدم كمحفظة نقود لاستقلال المترو بديلاً عن التذاكر الورقية، للتسهيل على المواطنين خلال شراء التذاكر وتقليل الزحام أمام الشبابيك بمحطات خطوط المترو الثلاثة.

وأوضح "المصدر"، أنه يجري حاليا تشغيل القطارات بطول محطات المشروع الـ 4 بشكل يومي وفق زمن تقاطر مماثل للمطبق فى الخط الثالث للمترو لكن بدون ركاب، وذلك لحين افتتاح المشروع عقب انتهاء أعمال التشطيبات المتبقية بمحطة "هليوبوليس"، مؤكدا أن المشروع سيضيف 4 محطات جديدة للخدمة بالخط الثالث وهى "هارون - ألف مسكن - هليوبوليس - نادى الشمس".

يذكر أن الجزء النفقي الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو شارك في تنفيذه 9 شركات عالمية ومحلية يقودها تحالف فرنسي بتكلفة إجمالية تصل إلى 6.5 مليار جنيه تشمل 1.842 مليار جنيه مصريًا و257 مليون يورو بدون قيمة القطارات التى ستعمل خلال هذا المشروع، وهذه التكلفة ممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة.