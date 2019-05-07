قررت النيابة العامة في البحر الأحمر، حبس فرد أمن 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاعتداء بالضرب والشروع في سرقة أجنبية.

واعترف المتهم بتفاصيل جريمته في محضر التحقيقات، وأكد أنّه أنهى عمله في المبنى السكني المقيمة به المجني عليها، وكان يمر بضائقة مالية، فقرر اقتحام شقة الضحية لسرقتها، وحين استغاثت بالجيران فرّ هاربا.

وأجرت النيابة مواجهة بين المتهم والمجني عليه وتعرفت عليه، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت ضبط مرتكب واقعة الاعتداء على سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية في الغردقة، وإصابتها بدافع السرقة.