"المركزي" يعلن عن فرصة للتوظيف في بنك مصر.. اعرف طريقة التقديم

أعلن المعهد المصرفي المصري الذراع التدريبي الرسمي للبنك المركزي، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" عن فرصة تدريب من أجل التوظيف في بنك مصر.

يتحمل المتقدم رسوم الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالبرنامج التأهيلي، على أن يسدد المتقدم رسوم البرنامج التدريبي ويتحمل البنك نسبة 30% من تكلفة البرنامج التدريبي تُرد للمتدرب في حالة نجاحه بالاختبار النهائي مقابل تعهد المتدرب بإجراء الاختبارات التي يجريها البنك، واستكمال باقي إجراءات التعيين بالبنك للالتحاق للعمل به، ويتحمل تلك النسبة المتدرب في حالة عدم الرغبة في استكمال الاختبارات أو إجراءات التعيين بالبنك أو عند تقدمه بالاستقالة قبل التثبيت.

وتتمثل شروط الالتحاق بالبرنامج في الآتي

- أن يكون حديث التخرج من دفعات من 2014 إلى 2018.

- أن يكون حاصل على تقدير عام جيد على الأقل.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 عامًا.

- ألا يكون قد سبق له إجراء الاختبارات بالبنك.

- أن يكون المتقدم مقيم بالقاهرة الكبرى إقامة دائمة من واقع بطاقة الرقم القومي.

- يخضع المتقدمون للاختبارات والمقابلات الآتية على التوالي ويشترط على المتقدم أن يجتاز كل مرحلة على حدة حتى يدخل التي يليها كالآتي:

1- اختبار اللغة الإنجليزية ويحتوي على (Listening-Reading" +("Grammar&Vocabulary

2- اختبار مهارات الحاسب الآلي (Word-Excel)، أسئلة الذكاء، المعلومات الفنية

3- المقابلة الشخصية المبدئية وتقاس جدارة تحمل المسؤولية والمظهر واللغة الإنجليزية (Speaking)

وللراغبين في التقديم، ملء الاستمارة من هنــــــــــا.