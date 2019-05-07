أكد ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في بيان له، أن اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة يساهم في دفع عجلة التنمية إلى الأمام، بما يعود بالفائدة على المواطن البسيط والدولة ككل.

وأوضح دسوقي، أن هناك 13 منطقة مخصصة في الصعيد للمشروعات الصغيرة، لا تدخر الحكومة جهدا في تذليل العقبات أمام الشباب لإنجاحها، من خلال تقديم تسهيلات بخطواتها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الصعيد يمتلك جميع المقومات التي تؤهله للنجاح وجذب مزيد من الاستثمارات، إذ يمتلك المواد الخام التي تسمح بإقامة صناعات متنوعة، وغيرها من مقومات النجاح، وحان وقت استغلالها بعد أن ظل الصعيد لعقود طويلة مظلوما من ناحية المشروعات التنموية.