أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم، أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة الدفاع، لتعديل قيود الارتفاع الواردة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمدن رشيد وإدكو وكفر الدوار وشبراخيت في المحافظة.

وقال إن قيد الارتفاع في مدينة رشيد سيكون بحد أقصى من 18 إلى 24 مترا، مرة ونصف عرض الشارع، وإدكو من 9 متر وبحد أقصى 18 مترا، مرتين عرض الشارع، وكفر الدوار بقيد ارتفاع من 21 إلى 36 مترا، مرة ونصف عرض الشارع، وبالنسبة لقيد ارتفاع شبراخيت سيكون بحد أقصى من 15 إلى 18مترا، مرتين عرض الشارع.

وقالت منال عبد المنعم مديرعام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، إنه وفقاً للمادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 119 لسنة 2008، يتم عرض المخطط الاستراتيجي على المواطنين والجهات المعنية ودعوة شركاء التنمية بالمدينة وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية، لاجتماع عام وذلك للرد على الاستفسارات الخاصة بشأن المخطط الاستراتيجي، وتكون الدعوة بالإعلان فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ومحدد فى الإعلان موعد جلسة الاستماع، ويتم الإعلان مدة لا تقل عن 15 يوما وذلك تمهيداً للاعتماد.