"والي": 4 ملايين جنيه مساعدات لـ36 ألف أسرة لعملاء التكافل الاجتماعي

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، إن المؤسسة قامت بتقديم 4 ملايين جنيه مساعدات نقدية مقدمة للأسر الأكثر احتياجا من عملاء التكافل الاجتماعي، دعما للأسر استقبالا لشهر رمضان الكريم، حيث تم تقديم تلك المساعدات لـ36 ألف و520 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية من عملاء التكافل الاجتماعي بالمؤسسة وفروعها المنتشرة، وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم.

وأشار اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، إلى أن هذا المجهود يأتي للعام الخامس على التوالي في إطار الدور الذي تقوم به المؤسسة في رعاية الأسر الأكثر احتياجا، وتخفيف العب عن كاهل الأسر خاصة في شهر رمضان، وتم تقديم المساعدات في شكل نقدى لتمكين الأسر من تلبية احتياجاتها.

وأضاف "حمودة" أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تستهدف تحقيق التكافل بمعناه الواسع من خلال تغطية الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمينات، حيث يتم تقديم المساعدات بأنواعها، وإجراء عمليات جراحية للحالات المرضية، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة الأسرة، ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية، وتقدم المساعدة للأسر الأولى بالرعاية، وتتنوع المساعدات بين مساعدات تعليم وحالات ملحة وكراسي متحركة وأجهزة تعويضية، وتعويضات وكوارث ونكبات وغيرها.