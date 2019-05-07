ألقت مباحث القليوبية، القبض على 5 عناصر إجرامية بحوزتهم 4,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و150 جرام لمخدر الهيروين وعدد 3 قطع أسلحة نارية.

جرى التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بشن ضباط مباحث المديرية، حملة أمنية مكبرة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة.

وأسفرت الحملة، عن ضبط عاطلين مُقيمان بدائرة مركز شرطة بنها، وذلك حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات، قيادة أحدهما بالقرب من كوبري المشاة بعزبة الزراعة دائرة قسم شرطة بنها وبحوزتهما بندقية خرطوش، وعدد 5 طلقات من ذات العيار، كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام، عدد 3 هواتف محمولة، مبلغ مالي وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف للاتصال بعملائهما واستخدام الدراجة النارية في النقل والترويج.

كما جرى ضبط عاطلين، سبق اتهام أحدهما في عدد 13 قضية "مخدرات، سلاح ناري، سرقات متنوعة " مُقيمان بالخصوص وذلك حال استقلالهما دراجة نارية قيادة أحدهما بالقرب من كوبري مسطرد الجديد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين وزنت 50 جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام، عدد 2 هاتف محمول، مبلغ مالي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما، واستخدام الدراجة النارية في الترويج.

وضبط عنصر إجرامي سبق اتهامه في قضيتي سلاح بدون ترخيص، هارب من المراقبة في قضية سرقة بالإكراه وبحوزته بندقية آلية وبخزينتها عدد 3 طلقات نارية من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام، هاتف محمول، مبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.