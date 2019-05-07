شنت مديرية الصحة بالقليوبية، حملة مكبرة على المحال ومخازن المواد الغذائية بمدينة كفر شكر.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3360 قطعة مصاصة و30 كجم مانجو غير مطابق للمواصفات وغير محتفظ بخواصه الطبيعية، كما جرى إعدام 64 كيلو جرام من الأغذية غير الصالحة.