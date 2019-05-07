قال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، إنه سيتم افتتاح وحدة خدمة العملاء بمستشفى فوه للتأمين الصحي قريبا، للتنسيق بين مستشفيات وعيادات فوه ومطوبس ودسوق والتحويلات الخارجية والمعامل تسهيلاً علي المواطن،.

وأضاف طه، خلال بيان له، أن افتتاح وحدة خدمة العملاء توفير عناء ومشقة السفر إلي عاصمة المحافظة للحصول على التحويل والذى لم يوجد إلا في مستشفى العبور بمدينة كفرالشيخ في السابق، تسهيلاً على المواطنين، مؤكدًا التشغيل التجريبي للوحدة ليتم افتتاحها خلال الفترة القادمة بحضور الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.

جاء ذلك بحضور الدكتور عصام عبدالخالق، مدير فرع التأمين الصحي بالمحافظة.