أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن فوز الفريق الطلابى بكلية الهندسة بالجامعة بجائزة الأمان «Safety Award» فى مسابقة «ماراثون شل البيئى» لعام 2019، المُقامة فى «كوالالمبور»، عاصمة ماليزيا.

تختلف المسابقة هذا العام عن غيرها من مسابقات شل العالمية الأخرى، أن الفائز هو من يقطع مسافة أطول بوقود أقل، للحفاظ على البيئة وتوفير الوقود، وتأتى المسابقة تحت مظلة مهرجان شل العالمى «اصنع المستقبل»، لتشجيع الحلول الذكية لمشاكل الطاقة، والتنافس بين الجامعات، لتصميم سيارات تستهلك أقل كمية من الوقود، وشارك فى الماراثون 100 فريق طلابى من 20 دولة فى آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحقق فريق كلية الهندسة جامعة القاهرة المركز العاشر فى سباق السيارات الكهربية بسيارة فئة «Prototype - Electric»، وهى سيارات صغيرة ذات ثلاث عجلات، وتحقق أرقاماً كبيرة من حيث المسافة مقارنة باستهلاك الوقود، وحققت رقماً قدره 249 كم/ ساعة، كما أنها أول سيارة مصرية تنهى سباق السيارات الكهربائية بنجاح، وحققت أعلى رقم فى الشرق الأوسط.