قال ضابط بالجيش الوطني الليبي، إن غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، تسلمت الطيار الأجنبي التابع للكلية الجوية في مصراتة، الذي أُسقطت طائرته اليوم.

وأضاف الضابط الليبي، الذي يقود إحدى الكتائب المشاركة في عملية تحرير طرابلس، لـ"الوطن": "الطائرة التي سقطت من طراز ميراج إف 1، والطيار يحمل الجنسية البرتغالية وهو مرتزق"، مشيرا إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية له بعد سقوطه.

واستطرد: "الطائرة أُسقطت في محور الهيرة الواقع بين مدينتي العزيزية وغريان جنوب طرابلس، قبل استهدافها لمواقع تابعة لقوات الجيش".