حذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، من "رد حازم" إذا تم تحويل ملف بلاده النووي، مجددًا إلى مجلس الأمن.

وقال إن انهيار الاتفاق النووي خطر على إيران والعالم، حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية، اليوم.

وأبلغت إيران، الأربعاء، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، بتوقفها عن الالتزام ببعض بنود الاتفاق النووي، الموقع في 2015، وأنها ستتوقف عن بيع اليورانيوم المخصب والماء الثقيل للخارج.

وأعلن روحاني منح الدول الموقعة على الاتفاق النووي مهلة 60 يوما للالتزام بتعهداتها فيما يتعلق بقطاعي النفط والبنوك، مشيرًا إلى أن إيران بعد الستين يوما ستواصل تخصيب اليورانيوم وتقلص التزامها بالاتفاق النووي.

وتصاعدت حدة الضغوط الأمريكية على إيران مع مرور عام على انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي كان موقعا مع إيران، وست دول أخرى (مجموعة 5+1) بهدف كبح جماح رغباتها النووية لوقف سعيها لامتلاك القنبلة الذرية، وفيما تتجه الضغوط الأمريكية إلى تصفير الصادرات النفطية الإيرانية والتلويح بالرد العسكري على أي تهديد إيراني، فإن القيادة الإيرانية باتت تهدد أيضًا بالانسحاب تمامًا من الاتفاق النووي.