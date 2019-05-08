تنظم كلية الآداب جامعة دمنهور، المؤتمر الدولي الثاني تحت عنوان "العلوم الإنسانية ودورها في التنمية المستدامة واستشراف المستقبل"، في الفترة من 28 - 29 سبتمبر القادم.

وقال الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة، إن مفهوم "التنمية المُستدامة"، يحتل أهمية كبيرة لدى الهيئات والمُنظمات الدولية والحكومية والأوساط الأكاديمية منذ أن ظهر لأول مرة خلال ثمانينيات القرن العشرين وتحديداً عام 1987.

وأكدت الدكتورة حنان الشافعي عميد كلية الآداب، أن فكرة المؤتمر نبعت انطلاقا من أهمية العلوم الإنسانية ودورها في التنمية المُستدامة واستشراف المستقبل، ليُسهم المؤتمر من خلال محاوره المتباينة والمتكاملة في توضيح إسهامات العلوم الإنسانية في التنمية المُستدامة، والتأكيد على أهميتها ومكانتها.

وقالت إن الدراسات المستقبلية تسعى للتطوير والتجديد والإصلاح الفكري، وتقديم البدائل الفكرية التي تساعد في البناء المادي والمعنوي للإنسان والأمم، بل وإعداد تنمية وتربية جيل من المفكرين على كتابة البحوث المستقبلية، وهذا الجيل عليه أن يحمل على عاتقه، ويتحمل التفكير والتنظير والتخطيط والبناء.

وتابعت: "نحاول في هذا المؤتمر الربط بين التنمية المستدامة وعلوم المستقبل من خلال معالجة عدة محاور تشارك فيها كل تخصصات العلوم الإنسانية آملين أن تكون هذه العلوم إحدي قاطرات التنمية والتطوير ووضع حلول لمشكلات آنية أو متوقعة مستقبليا، ولا تقتصر العلوم الإنسانية على مجرد الأطروحات النظرية البعيدة جدا عن مستوي التطبيق والمعالجة".