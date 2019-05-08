أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن توريد 91493 طن من محصول القمح منذ بدء حصاد المحصول وحتى اليوم.

وقال معاذ عبدالرحيم وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، إنه جرى توريد 73265 طن قمح خارج المحافظة، وذلك لصوامع ومطاحن مصر الوسطى ومحافظات أخرى، بينما جرى توريد 18198 طن لشون وصوامع داخل المحافظة.

وأضاف معاذ، أن التوريد داخل المحافظة في شون (الفرافرة – غرب الموهوب – موط – بلاط - باريس - مصر الوسطي بالخارجة)، وهنجر بنك مصر الزراعي بالخارجة، وصومعة الخارجة، وصومعة شرق العوينات.