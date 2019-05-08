محافظ بورسعيد يحيل مسؤولي مركز شباب القابوطي للتحقيق

أحال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، مسؤولين في مركز شباب "القابوطي"، للتحقيق في الأوضاع المتردية للمركز، التي تحول دون مباشرة دوره في خدمة شباب المناطق المحيطة.

جاء ذلك بعد زيارته المفاجئة للمركز، اليوم، ووقوفه على الإهمال الشديد بملاعبه ومنشآته، واستدعى المحافظ على الفور علي أبو سمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، لتعيين مديرا جديدا للمركز.

ووجه المحافظ، "أبو سمرة"، ببدء تطوير منشآت وملاعب المركز، والإسراع في إطلاق خدماته الرياضية والثقافية والاجتماعية والترفيهية لجموع "شباب الضواحي" ومنطقة "القابوطي"، خلال المرحلة المقبلة.