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ساحة السيدة: كنافة وقطايف.. و«مدد يا أم العواجز»

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محافظ بورسعيد يحيل مسؤولي مركز شباب القابوطي للتحقيق

محافظ بورسعيد يحيل مسؤولي مركز شباب القابوطي للتحقيق

محافظ الشرقية يتابع طلاء واجهات المبان وأعمال التطوير في الزقازيق

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