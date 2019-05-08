أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى فى قنا تقديم مساعدات مادية وطبية للطفل «محمد»، الذى يعانى من ضمور فى المخ، وعرضت التكفل بالعلاج وإجراء أى عمليات جراحية حال حاجته إليها، وفق إقرار الأطباء.

وقال حسين الباز، وكيل وزارة التضامن بقنا، لـ«الوطن»، إنه كلف مسئولى وحدة التضامن فى قوص، جنوب المحافظة، بفحص الحالة وإعداد تقرير كامل عنها، لتقديم كل المساعدات اللازمة لها.

وكانت «الوطن» نشرت تقريراً حول معاناة «محمد» فى عددها الورقى بتاريخ 3 مايو، تحت عنوان «محمد يعانى من ضمور بالمخ.. وأسرته: أنقذونا»، وتواصلت جمعية «مصر الخير» مع والدة الطفل استجابة للتقرير، وأشار وكيل وزارة التضامن بقنا إلى أنه جرى توجيه رئيس وحدة الشئون الاجتماعية فى قرية «حجازة»، لتحويل الطفل إلى الرعاية الصحية والإشراف على علاجه.

ووجهت والدة الطفل الشكر لكل من قدم التعاون والمساعدة من مديرية التضامن الاجتماعى، كما أوضحت أن جمعية «مصر الخير» فى قنا تواصلت معها، وأكد مسئولوها التكفل بأى عمليات جراحية يحتاجها الطفل.