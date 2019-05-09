القطاع الدينى بـ«الأوقاف» يغلق 350 زاوية بالإسكندرية ويمنع «دروس الإخوان»

أصدر القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، برئاسة الشيخ جابر طايع، توجيهات للمديريات على مستوى الجمهورية بضبط الأداء الدعوى فى أول جمعة من رمضان، وتنفيذ التعليمات الخاصة بغلق الزوايا التى تقل مساحتها عن 80م2 ومنع إقامة صلاة الجمعة بها وإقامتها فى المسجد الجامع، وكذا منع إقامة أى دروس أو ندوات للإخوان والسلفيين. وقال «طايع»، لـ«الوطن» إن اليوم الثالث لأداء صلاة التراويح مر دون مخالفات، مشيراً إلى أن المفتشين والقيادات على مستوى الجمهورية موجودون بكثافة لضبط الأداء الدعوى ومنع أى مخالفات، وهناك تطبيق صارم لقرار الأوقاف الخاص بغلق الزوايا فى صلاة الجمعة.

"خشبة": 27 مسجداً لـ"التراويح الطويلة" أبرزها "القائد إبراهيم"

وأكد الشيخ حسن عبدالبصير، مدير الدعوة بأوقاف الإسكندرية، أنه تم إغلاق 350 زاوية بالمحافظة، خلال أسبوع، تنفيذاً للقرار الوزارى بغلق الزوايا الأقل من 80 متراً، مؤكداً أن الغلق يختص بصلاة الجمعة وليس نهائياً، لأن المسجد الجامع يوجد به إمام متميز يستطيع إقامة الشعائر وأداء الدروس وتنظيم الاعتكاف.

وقال «عبدالبصير» لـ«الوطن»: «عانينا لفترات طويلة من بناء الزوايا الصغيرة دون تصاريح، وهناك عدد كبير من الزوايا لا سيطرة للأوقاف عليها، وكثرة هذه الزوايا تضر بصحيح الدين، لأن كل شارع به أكثر من 5 زوايا يصلى فيها مجموعة صغيرة من الأفراد، والوزارة لن تكتفى بغلق الزوايا فقط، بل تعد خطة لبناء المساجد الكبرى». من جانبه، قال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، إنه تم تخصيص 27 مسجداً لصلاة التراويح الطويلة التى تتضمن قراءة أجزاء من القرآن، أبرزها مسجد القائد إبراهيم.