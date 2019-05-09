جانب من امتحانات الشهادة الاعدادية بمدرسة مطروح الاعدادية بنات

انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة مطروح، وتفقد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم، عددا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في يومها الأول بإدارة مطروح التعليمية.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية، الامتحانات بإجمالي عدد 7289 طالبا و6869 نظامي و420 منازل في جميع الإدارات التعليمية، في مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف.

واطمئن النيلي، على أعمال سير الامتحانات وتبين أنها تسير بشكل حسن وسط أجواء مثالية هادئة مناسبة، وجاءت أسئلة الامتحان واضحة وخالية من اللبس والغموض وفي مستوى الطالب المتوسط وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية.

وتابع من خلال غرفة عمليات المديرية بمرسى مطروح، أن العملية الامتحانية تسير بانضباط والتزام ولم ترد أي شكوى بشأن الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية.

وأكد على ضرورة توفير المناخ المناسب والصحي والآمن للجان الامتحانات، مع حتمية الالتزام بالتفاني والإخلاص وبذل الجهد من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط.