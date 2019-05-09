أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن إجمالي كمية الأقماح التي جرى توريدها حتى صباح اليوم، بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، بلغ 70 ألفا و686 طنا، أي ما يعادل 471243 إردبا، مشيرا إلى أن المساحة التي جرى حصادها بلغت 156183 فدانا من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة، والتي تقدر بـ355659 فدانا.

وأوضح المحافظ، أن إجمالي عدد الشون والصوامع الجاهزة والمستعدة لاستلام القمح هي 33 شونة متمثلة في 28 شونة، عبارة عن مستودعات ومظلات خرسانية وهناجر و5 صوامع مطورة، بالإضافة إلى 5 شون وصوامع تابعة للنوبارية تبلغ قدرتها الاستيعابية 436740 طنا، وهي كافية لاستيعاب الكمية المنتظر توريدها.

ووجه المحافظ، بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، مشددا على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية أثمان القمح المورد.