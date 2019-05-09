تُعرض الترجمة الإيطالية لديواني "في عناق الموسيقى" و"مرايا نيويورك"، للشاعر سمير درويش بمعرض تورنتو للكتاب المقام اليوم بإيطاليا.

والترجمة هي الرابعة للديوانين، اللذين سبق ترجمتهما إلى اللغات الفرنسية والبرتغالية والهندية، كما أوشكت دار أوستن ماكولي البريطانية على الانتهاء من مراحل إصدار الطبعة الإنجليزية قريبًا.

حيث تتولى هيئة الشارقة للكتاب طباعة وتسويق الديوانين، ضمن مشروع ثقافي يتبناه الشيخ الدكتور سلطان القاسمي –عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات حاكم الشارقة- لترجمة نماذج من الأدب العربي إلى اللغات العالمية، والاعتناء بتوزيعها حتى تصل إلى قارئها المستهدف، وتصدر الطبعات متزامنة مع معارض الكتاب.

والديوانان صدرا باللغة العربية عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عامي 2015 و2016 على التوالي، وترجمتهما إلى الإنجليزية المترجمة اللبنانية سوسن الفقيه، وقد أُخذت الترجمات الأربع الأخرى عن الترجمة الإنجليزية.

يذكر أن سمير درويش شاعر مصري، أصدر 21 كتابًا: 17 ديوانًا، أولها "قطوفها وسيوفي" الذي صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 1991، وآخرها "كامل الأوصاف" الذي صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب هذا العام، وله روايتان "خمس سنوات رملية" و"طائر خفيف" صدرتا عامي 2006 و2006، وكتاب في نقد تجربة الإخوان المسلمين في حكم مصر صدر عن دار دلتا 2014، كما صدر نهاية العام الماضي الكتاب الأول من سيرته الذاتية بعنوان "العشر العجاف.. من الهزيمة إلى النصر" عن دار الآن ناشرون.