عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية الدائرة 9 شمال، اليوم، 4 أشقاء شرعوا في قتل آخرين داخل مسكنهم لخلافات بينهم بمدينة نصر بالسجن المشدد لمدة سنتين للمتهمين الأول والثاني والثالث، كما قضت ببراءة المتهم الرابع.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني، وعضوية المستشارين علي أحمد صقر وأيمن عبدالرازق، وأمانة سر ممدوح غريب وعزت فاروق.

وكشف قرار الإحالة، شروع المتهمين "شريف.إ.ا"، 32 عاما عامل، و"أحمد.إ.ا"، 27 عاما مهندس، و"طلعت.إ.ا"، 32 عاما، مهندس، و"عمرو.إ.ا"، 38 عاما عامل في أكتوبر 2017، شروعوا في قتل المجني عليهم، و"حسام.ب.ع"، و"ربيع.ع.أ" عمدا، وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء "سنج" وما إن علموا بمكان تواجدهما توجهوا إليهم، وما أن ظفروا بهم حتى انهال عليهم المتهمون من الأول للثالث طعنا محدثين إصابتهم قاصدين إزهاق أرواحهم، أثناء تواجد المتهم الرابع بمكان الجريمة للشد من أزرهم.

وجاء في أقوال المجني عليه "حسام.ب.ع"، أمام النيابة العامة، أنه حال تواجده بمسكن والد زوجته بمساكن صقر قريش بمدينة نصر فوجئ بالمتهمين من الأول للثالث بكسر باب الشقة والدخول إليهم مشهرين أسلحة بيضاء وتعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته والمجني عليه الثاني.

وتوصلت تحريات إبراهيم غمري عبدالغفار، نقيب بقسم مدينة نصر، إلى قيام المتهمين من الأول للثالث، على إثر خلافات بين المجني عليهم بالتعدي عليهم بالضرب وإحداث إصابتهم، بتواجد المتهم الرابع أسفل العقار محل الواقعة لمراقبة الطريق وأنهم قاصدين إزهاق أرواحهم.