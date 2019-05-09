أعلنت الصفحة الرسمية لمبادرة "مصر تعمل"، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، النشرة الأسبوعية للتوظيف للمؤهلات العليا والمتوسطة، ودون مؤهل وفوق متوسط، في مجال "المطاعم، السياحة، المبيعات، التسويق".

أولًا: وظائف متنوعة للمؤهلات العليا

1) Wave Call Center تطلب للتعيين:

1- خدمة عملاء كول سنتر

2- مسؤول تسويق

الشروط:

- مؤهل عالِ خريج

- ذكور وإناث

- حد أقصى للسن 27 سنة

- المرتب: من 2000 إلى 2500 حسب الخبرة (للوظيفة الأولى).

- المرتب: من 2500 إلى 3000 حسب الخبرة (للوظيفة الثانية).

- 8 ساعات عمل

للتقدم للوظيفة، يتم إرسال السيرة الذاتية على:

- Masrcv@outlook.com

2) شركة "سيمبلكس لتصنيع ماكينات CNC" تطلب للتعيين:

1- مهندس جودة.

2- رئيس قسم الجودة

3- رئيس قسم الصيانة

4- مهندس صيانة

وتتمثل الشروط في:

- خريج هندسة - قسم ميكاترونيكس

- حد أقصى للسن 35 سنة

- الراتب: 2500 بالإضافة لباص أو بدل انتقال (للوظيفة الأولى)

- الراتب: 4500 - 6000 بالإضافة لباص أو بدل انتقال (للوظيفة الثانية)

- الراتب: 5500 - 7000 + بدلات الانتقال والسفر (للوظيفة الثالثة)

- الراتب: 2500 + بدلات الانتقال والسفر (للوظيفة الرابعة)

5- مهندس تدريب (Technical Trainer)

6- مهندس تصنيع

وتتمثل الشروط في:

- خريج هندسة - قسم إنتاج ميكانيكي وتصميم

- حد أقصى للسن 35 سنة

- الراتب: 2500 إلى 3000 حسب الخبرة بالإضافة لباص أو بدل انتقال (للوظيفة الأولى)

- الراتب: 3000 - 4500 بالإضافة إلى بدل الانتقال (للوظيفة الثانية)

للتقدم لأي وظيفة يرجى إرسال الـcv على Masrcv@outlook.com

3) شركة "جلوبال لأنظمة الأمن" تطلب للتعيين:

1- تلي سيلز Telesales

وتتمثل الشروط في:

- مؤهل عالي خريج

- حد أقصى للسن 30 سنة

- الراتب: 1500 إلى 2000 + الكوميشن 3%

للتقدم لأي وظيفة يرجى إرسال الـcv على Masrcv@outlook.com

4) جو بلاس للخدمات اللوجستية تطلب للتعيين:

1- مندوب داخل وحدات المرور (السويس- بورسعيد- الاسماعيلية)

وتتمثل الشروط في:

- مؤهل متوسط وعالي

- حد أقصى للسن 40 سنة

- المرتب: 1400 جنيه

للتقدم لأي وظيفة ملء الاستمارة من هنـــــــــــــا

ثانيًا: وظائف بمجال المبيعات والتسويق

المحافظات المتاحة بها: (القاهرة الكبرى، الإسكندرية، سوهاج، طنطا، المنصورة، المنيا).

1)كبري شركات اتصالات مصر تطلب للتعيين خدمة عملاء ودعم فني

الشروط:

- بدون خبرة.

- السن لا يزيد عن ٣٨ سنة

- شرط اللغة الإنجليزية لا يقل عن جيد

المرتبات تبدأ من 2800 إلي 3500

للتقديم، يتم ملء الاستمارة من هنــــــــــــــــا

2) شركة كونكرد من أكبر شركات العقارات تطلب للتعين:

مبيعات داخل الشركة (عقارات)

الشروط:

- مؤهل عالِ خريجين

- ذكور وإناث

- إجادة الإنجليزية

- بالنسبة للذكور يشترط وجود سيارة

- مرتب: مجزي جدا يتحدد بالمقابلة + العمولات

للتقدم للوظيفة، يتم إرسال السيرة الذاتية على:

- Masrcv@outlook.com

3) شركة أبو داوود وكيل شركات عالمية مثل "بروكتل أند جامبل"، "أمريكانا"، وتعمل في مجال التوزيع تطلب الوظائف التالية:

1- سائق (رخصة مهنية ثالثة أو ثانية أو أولى) في المريوطية هرم، ومدينة نصر ويشترط، مؤهل أو بدون مؤهل، رخصة مهنية أولى أو ثانية أو ثالثة، حد أقصى للسن 40 سنة، ذكور فقط، المرتب 3200 جنيه مع بدلات بالإضافة إلى حوافز، تأمين صحي، تأمين اجتماعي، تأمين على الحياة، تأمين طبي.

2- مندوبين مبيعات في المريوطية ومدينة نصر، حيث يوجد وسيلة مواصلات خاصة بالشركة لنقل الموظفين من وإلى فرع الشركة، الراتب 4000 جنيه مع بدلات شهرية، تأمين اجتماعي، تأمين على الحياة، تأمين طبي متميز، مكافأت سنوية، زيادات سنوية، السن من 18 إلى 40 عام.

وللتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة من هنـــــا.

4) شركة "الدلتا لتأمينات الحياة" تطلب للتعيين بمحافظة المنيا:

1- مستشار خدمات تأمينية

2- مدير مبيعات

وتتمثل الشروط في:

- مؤهل عالي

- يشترط وجود خبرة سابقة في إدارة أفراد أو فرق بيع "بالنسبة لمديري البيع"

- لا يشترط وجود خبرة سابقة "بالنسبة لمستشاري الخدمات التأمينية"

- حد أقصى للسن 45 سنة

الراتب: دخل شهري 2800 جنيه بالإضافة إلى حافز إجادة 20%

للتقدم لأي وظيفة ملء الاستمارة من هنـــــــــــــا

5) شركة صناعات غذائية تطلب للتعين:

1- مندوب مبيعات

وتتمثل الشروط في:

- مؤهل عالي ومتوسط

- خبرة أو بدون

- حد أقصى للسن 35 سنة

- ذكور فقط

- مرتب 2000 ويزيد حسب الخبرة

للتقدم لأي وظيفة ملء الاستمارة من هنـــــــــــــا

ثالثًا: وظائف متنوعة للمؤهلات المتوسطة وبدون مؤهل وفوق متوسط

1)مصنع سرحان للرخام والجرانيت يطلب للتعيين:

1- مساعد إنتاج

وتتمثل الشروط في:

- مؤهل أو بدون دراية بالقراءة والكتابة

- حد أقصى للسن 37 سنة

- الراتب: 2600 جنيه

2- فنى كهرباء

الشروط:

- دبلوم صنايع قسم كهرباء

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات ف الشركات الصناعية

- حد أقصى للسن 40 سنة

- المرتب: يبدأ من 4000 جنيه

3- فنى صيانه ميكانيكية

الشروط:

- دبلوم صنايع قسم ميكانيكا

- حد أقصى للسن 40 سنة

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات ف الشركات الصناعية

- المرتب: يبدأ من 4000 ج

للتقدم لأي وظيفة ملء الاستمارة من هنـــــــــــــا

2) شركة كوكاكولا تطلب للتعيين الفوري:

1- سائقين

وتتمثل الشروط في:

- المؤهل (عالِ– فوق متوسط – متوسط)

- موقف نهائي من التجنيد (إعفاء – أدى الخدمة)

- يحمل رخصة قيادة مهنية

للتقدم لأي وظيفة ملء الاستمارة من هنـــــــــــــا

3) سعودي ماركت يطلب للتعيين:

1- بائع ممر

2- كاشير

3- تحضير طلبات

4- سائق دليفري

5- مراقب أمن

6- مندوب توصيل طلبات (طيار)

7- بائع ثلاجة

8- فنى تكييف مركزي وتشلرات

وتتمثل الشروط في:

- مؤهل عالي (الكاشير) – مؤهلات متوسطة (الوظائف الاخرى)

- خريجين فقط

- السن من 18 إلى 35 سنة

المرتب: حسب الخبرة والوظيفة + بدل الانتقال

للتقدم لأي وظيفة ملء الاستمارة من هنـــــــــــــا

رابعًا: وظائف بمجال المطاعم والسياحة

1)جود كافيه واحد يطلب للتعين:

1- ويتر ( مضيف صاله)

2- شيفات سخن

3- بارستا

4- ستيورد

الشروط:

- دبلوم صنايع -مؤهل متوسط خريجين

- ذكور فقط

- حد أقصى للسن 35 سنة

المرتب: 2200صافى + حوافز (للوظيفة الأولى)

المرتب: ابتداء من 2500 و3000 حتى 3500 حسب الخبرة (للوظيفة الثانية)

المرتب: 2500صافى + حوافز (للوظيفة الثالثة)

المرتب: 2400 جنيه (للوظيفة الرابعة)

للتقدم، ملأ الاستمارة من هنــــــــــــــا.

2) سلسلة مطاعم أمريكانا تطلب للتعيين الفوري

1- عضو فريق بمطاعم

الشروط:

- مؤهلات عليا ومتوسطة

- السن حتي 30 سنة

الراتب 2000 + 200 بدل مواصلات + توفير سكن + وجبه

للتقدم للوظيفة ملء الاستمارة من هنـــــــــــــا