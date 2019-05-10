يسافر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الجمعة، إلى ألمانيا، في زيارته الخارجية الأولى له خلال عام 2019، والتي بسببها تم إيقاف عظاته الأسبوعية حتى 12 يونيو المقبل.

وقال مصدر كنسي لـ"الوطن"، إن ألمانيا تعد أول محطة في رحلة البابا الأوروبية، حيث يدشن هناك 4 كنائس جديدة، ويجري البابا فحص دوري على الظهر خاصة وأنه أجرى عملية لعملية جراحة ميكروسكوبية في الظهر بمستشفى شون كلينك بفرانكفورت في ألمانيا تحت إشراف الدكتور مايكل ماير، عام 2017 لمعالجة الانزلاق الغضروفي.

وأضاف المصدر، أنه من المقرر أن تستمر زيارة البابا في ألمانيا حتى 20 مايو الجاري، يدشن خلالها كنائس "السيدة العذراء مريم بمنطقة دوسلدورف، والبابا أثانسيوس بمنطقة بيتبورج، والملاك ميخائيل بمنطقة آلتنا، والسيدة العذراء مريم والشهيد أبي سيفين بمنطقة أونا".

وأشار المصدر، أن جدول رحلة البابا إلى ألمانيا يشمل حضوره برفقة الأنبا ميشائيل، أسقف جنوب ألمانيا ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بمنطقة "كرو فلبخ"، مسرحية "ستيفانيا.. الأسم مسيحي"، والتي أعدتها كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد أبو سيفين بمنطقة "أونا ماسين"، وذلك يوم 18 مايو الجاري.

وأعلنت إيبارشية جنوب ألمانيا أن حضور قداسات التدشين ولقاءات البابا، ستتم بدعوات خاصة، لدواع أمنية، ومن المقرر أن يتوجه البابا بعد ذلك إلى سويسرا التي سبق وزارها في 2014.