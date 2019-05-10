قال عبد الباسط بن هامل، الكاتب الصحفي الليبي، إن حكومة الوفاق الوطني الليبية، والتي يرأسها فايز السراج، تتمسك بعصا هشه بسبب هرولته دائما للشرعية الخارجية والدوائر الأوروبية، مضيفا: "جولاته بائت بالفشل".

وأضاف "بن هامل" خلال مداخلة هاتفية له على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأوروبيين حاليا يعلمون حقيقة الأمر وما يجري في طرابلس ويطلبون من القوات المسلحة الليبية إنجاز وحسم المعارك الدائرة هناك والقضاء على الهجرة غير الشرعية وتهريب الأسلحة والمطلوبين الإرهابيين والذين يقاتلون تحت قيادة "السراج"، موضحا أن العملية العسكرية تسير بخطي ثابته حول طرابلس، متابعا: "فايز السراج انتهينا منه الآن".

وأكد أن الجيش الليبي أثبت للعالم أنه قادرا على مكافحه الإرهاب والجماعات المسلحة، مؤكدا أن الجيش الليبي يضم كافة القوى السياسية.