في موسم السباق الرمضاني من كل عام، تتنافس المؤسسات الخيرية في طرق الدعاية لكسب تعاطف أكبر عدد من الجمهور للتبرع لصالح الكيان، اعتماداً على أنه شهر يرتبط بكثرة أعمال الخير.

وترتكز غالبية الدعاية على دعوات التبرع لأهل الصعيد واصفين إياهم بصفات الفقر والمرضن ما تسبب في استياء عدد كبير من أهل الصعيد الذين رفضوا اقتصار تركيز إعلانات التبرعات عليهم.

على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أبدى عدد من أهل الصعيد رفضهم لإعلانات التبرع لإفطار أسرة فقيرة في الصعيد وكتب: "لماذا الصعيد بالذات؟ لا ننكر وجود فقراء في الصعيد وغيرها من أرجاء مصر، لكن يبدو أن هؤلاء لا يعرفون شيئاً عن أهل الصعيد وعفتهم التي تأبى عليهم قبول مثل هذه الإهانات في هيئة إعلانات".

كثيرا ما يتعرض المسافر على الطريق السريع قبل رفع أذان المغرب في رمضان لإيقاف سياراته بالقوة كي يتناول وجبة الفطار في ضيافة بيوت أهل الصعيد على الطريق، حسب وصف حسناء محمد، مُعلمة من محافظة سوهاج، معتبرة أن اقتصار الكثير من إعلانات التبرعات على الصعيد يعرضهم للتنمر دائما من الآخرين الذين ترسخت لديهم صورة ذهنية معينة عن صعيد مصر شكلتها إعلانات التبرعات.

لاننكر وجود فقر في الصعيد كأماكن كثيرة في مصر، وحسب حديث السيدة السوهاجية لـ"الوطن" من يأتي إلى محافظتها في رمضان يجد الشوارع مزدحمة بموائد الرحمن واعتاد الناس هناك توزيع أكل وعصائر وتمر أمام البيوت قبل المغرب للمارة في الشوارع المتأخرين على منازلهم كنوع من الكرم.

ومن أسيوط، أكدت شيماء محمود، أن ما يتم عرضه في الإعلانات عن انتشار الفقر والجهل في الصعيد عكس الواقع تماما، فأهل الصعيد مشهورون بالكرم ولايحتاجون المساعدة والتبرعات دائما بهذا الشكل، حسب قولها.

"إحنا اتطورنا خالص عن زمان خدمات ومحلات ومولات وبقى عندنا كل حاجة زي القاهرة بالظبط"، استكملت شيماء حديثها لـ"الوطن" متعجبة إصرار بعض الإعلانات والأعمال الدرامية على توصيل صورة سلبية عن حال أهل الجنوب.

" بالتأكيد يوجد فقراء في الصعيد ولكن استعطاف الناس للتبرع و تشبيه الصعيد دائما بالفقر وعدم الوعي أمر أصبح زائد وسيئ"، بهذه الكلمات بدأ محمود مسعود من محافظة قنا، حديثه لـ"الوطن" لافتا إلى أن أهل محافظته يحرصون على التجمع في المسجد قبل أذان المغرب ويحضرون معهم تمر وحلويات وعصائر ليتناولوها معا لحظة الفطار ثم يتجهون لصلاة المغرب في جماعة.