تتفق أو تختلف مع حالة ما، فهذا أمر طبيعى، لكن أن تتجاهل الأرقام وتتمسك برأى أو موقف، فهنا أنت تخالف الواقع، لأن فى نفسك هوى، والهوى مش مرفوض ولا مكروه، لأنه فى النهاية تعبير عن موقف وعن رأى، ولكن يظل حالة شخصية لا تستند على دليل ولا على سند.

فى الأسبوع الماضى تلقيت تعليقين على مقال الوزيرة المشاط، وفى الحقيقة التعليقان متناقضان ومتعارضان تماماً، لكن اللافت أن أحدهما استند على أرقام وإحصاءات، بينما الثانى لم يتجاوز مساحة الرأى الشخصى من دون أسانيد سوى الانطباعات.

التعليق الأول من قارئ، حريص دوماً على المشاركة بتعليقات على مقالات الرأى فى الجريدة، وهو اعتبر أن حديث الإشادة بالوزيرة رانيا المشاط خارج مجال الواقع، وقال نصاً: «عفواً الوزيرة مش فالحة إلا فى الظهور الإعلامى والتصوير، واللقاءات اللى مش جايبة همها، ومفيش فعل ولا مردود، إحنا مش بيخيل علينا الشويتين بتوع مصر على قمة دول الإرادة والهم ده، أين السياحة فى مصر؟ أين الأفواج؟ مفيش. أين الاهتمام بالتسويق للسياحة؟ والأدوات السياحية؟ كله فنكوش... ففوق يا أستاذ وقيّم الأمور على أرض الواقع «انتهى الاقتباس النصى».

التعليق الثانى من الإعلامى إسماعيل حماد، وتلقيته عبر الهاتف لفت النظر إلى ما اعتبره إنجازاً حقيقياً فى مجال السياحة وأورد أرقاماً محددة، وقال: «بالأرقام ده اللى حصل فى قطاع السياحة، إيرادات السياحة ارتفعت من 4.3 مليار دولار فى 2016-2017 إلى 9.8 مليار دولار فى العام المالى 2017-2018، وفى الربع الأول من العام المالى الجارى حققت إيرادات 3.9 مليار دولار، وهو مؤشر على تحقيق إيرادات تصل إلى مستوى 12.5 مليار دولار العام المالى الجارى وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولى، «انتهى الاقتباس النصى».

الفارق الأساسى بين التعليقين نموذج لمساحة مهمة تسود فى المجتمع، وهى مساحة الفارق بين الآراء المستندة على الانطباعات، وتلك المستندة على المعلومات والأرقام، والأخيرة هى التى تتيح لك التحليل الملائم والاتفاق أو الاختلاف مع الآخر، وقبول سياسات فى جانب ومعارضة سياسات أخرى فى جانب ثان لنفس الحكومة.

الحاصل أن اتفاقاً مع «سى إن إن» لتقديم مصر فى صورتها الجديدة، والترويج السياحى لمعالمها، خطوة مهمة للغاية، وأنت تختلف بسهولة سياسياً مع هذه الشبكة الأمريكية العنكبوتية، ويمكنك أن تتهم أغلب أعمالها بالانحياز السياسى والهوى والافتقاد للمهنية، لكنك أبداً لا تستطيع اتهام التزامها بالترويج السياحى -حتى وهو فى سياق إعلانى- بالنصب والسبب أن هناك واقعاً يثبت أو ينفى ذلك، والواقع يقول إننا تقدمنا كثيراً فى التسويق والترويج السياحى، ونمتلك أدوات حديثة، نحن نعيش فى الواقع، ولا نتبع الهوى.