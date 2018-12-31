بمجرد «تجنيد» العضو فى جماعة الإخوان، عادة ما ينشب صراع بين الأسرة الأصيلة التى ينتمى إليها، والأسرة الإخوانية البديلة التى تسعى الجماعة إلى أن يكون الصغير أو الشاب جزءاً منها، لتصبح عوضاً له عن أمه وأبيه وأخته وأخيه وعشيرته التى تؤويه. ولا يكون وجه الصراع الوحيد هو محاولة كل طرف من هذين الطرفين ربط الصغير أو الشاب به ربطاً نظامياً أو تنظيمياً، بل هناك وجه آخر للصراع يتجلى فى التطاحن بين فكرتين: أولاهما فكرة الإسلام الوسطى المرتكز على قيم الصفح والتسامح وقبول الآخر، وممارسة الشعائر الإسلامية، دون تكلف أو تشدُّد أو تطرُّف، والإيمان بأن الحساب يوم الحساب، وثانيتهما فكرة الإسلام المتشدّد، القائم على مفاصلة المختلف معه فى الوجهة أو التوجّه، والتعالى على من يهمل فى الشعائر التعبدية، وتكفير المخالف فى المعتقد، والتعجيل بالحساب فى الدنيا، وإقامة محاكم السماء على الأرض، قبل أن يُفضى الجميع إلى خالق السماوات والأرض، ليُحاسب كل إنسان على عمله. دفاع الأسر المصرية عن أبنائها ضد ذوبانهم فى الأسر الإخوانية يأتى فى العادة فى صورة أفكار «بسيطة ومعجزة»، ووجه الإعجاز فيها يرتبط بالقدرة المدهشة على الإقناع، رغم ما بها من بساطة، فى حين يأخذ «الدفاع الإخوانى» شكلاً معقّداً، يضفى عليه قدراً لا بأس به من الضعف والتهافت.

الجلسات الأولى للتربية داخل الأسر الإخوانية تركز على ثلاثة أفكار تشكل بعد ذلك ما يشبه المثلث الذى يحكم عقل العضو داخل الجماعة. وهو مثلث تتكون أضلاعه من: ضلع المفاصلة، وضلع الحب فى الله، وضلع التعالى بالإسلام، وعندما تتمكن هذه الأفكار الثلاثة من عقل الفرد، تُسيطر عليه رغبة فى الانغلاق على الذات، ويداخله شعور بالعداء لمن حوله، ويتأسس سلوكه على قدر كبير من التحفّظ فى التعامل مع أى فكر يخالف فكر الإخوان، وأى شخص يغرّد خارج سرب الجماعة، فيبدأ فى الانفصال شيئاً فشيئاً عن العالم المحيط به، والبشر الذين يشكلون خلايا انتمائه الأصيل، ليأخذ وجهه فى التجهم، وينحت الغضب ملامحه، فى مواجهة من كانوا أمس أقرب المقربين إليه، ويصبح إخوانه فى الجماعة -دون غيرهم- جل علمه ومبلغ همه.

درس «ابن نوح» من الدروس الأساسية التى يتم تلقينها للمنضمين الجُدد إلى الجماعة، فقد عصى هذا الابن أباه -نبى الله نوح عليه السلام- حين دعاه إلى الإيمان بالله الواحد الأحد، وعندما حل الطوفان رفض أن يمتطى السفينة مع أبيه، رغم نداء «نوح» له بأن يركب معه، كما يحكى القرآن الكريم: «وَهِىَ تَجْرِى بِهِمْ فِى مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِى مَعْزِلٍ يَا بُنَىَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِى إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِى مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ» (سورة هود - الآيات: 42 - 43)، وعندما حاول «نوح» أن يشفع عند الله لابنه لأنه من أهله، نفى الله تعالى عنه هذه الأهلية «وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِى مِنْ أَهْلِى وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (سورة هود - الآية: 45). فالأهلية لا تتحقق برباط الدم، بل برباط المشاركة فى الإيمان بالفكرة، هكذا يتحدث الإخوان وكأنهم أنبياء (مزيفون) جاءوا برسالة جديدة.