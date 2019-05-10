أطلقت جمعية "بداية خير"، برئاسة مصطفى التابعي، مدير الجمعية، بإشراف حسام عبدالغفار، وكيل وزارة التضامن في دمياط، حملة إفطار صائم، بمشاركة فريق عمل الجمعية، لتوزيع 300 وجبة ساخنة على الأسر الأشد احتياجا في رمضان.