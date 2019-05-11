قالت وزيرة الدفاع في الحكومة الإيطالية، إليزابيتا ترينتا، إن "السنوات المقبلة، كالسنوات الماضية، لن تكون سهلة، فسوف يتعين علينا مواجهة تغييرات جديدة ومحتملة في السيناريو الدولي".

وأضافت ترينتا، في كلمة بمعرض الكتاب بمدينة تورينو عند تقديم مجلد عن مرور 70 عامًا على إقامة حلف شمال الاطلسي "ناتو"، "ستكون هناك شكوك وحقائق جديدة يتعين التعامل معها، لكن الحلف سيظل قويًا ومتماسكًا بسبب أنه يقوم على القيم التي توحد بلادننا".

وأوضحت ترينتا، إن "إيطاليا ستواصل دعمها القوي، على نطاق الحلفاء، لاحتياجات حلف ناتو الذي سيكون قادرا على مواجهة مجموعة متكاملة من المخاطر"، وفقا لوكالة أنباء (آكي) الإيطالية، ونوهت المسؤولة الايطالية بأن إقامة "مركز التوجه الاستراتيجي لحلف شمال الأطلسي بالمحور الجنوبي" بمدينة نابولي "دليل على أن الحلف ينظر بمزيد من الاهتمام إلى الجنوب ومنطقة البحر المتوسط ​​كمنطقة لها أهمية استراتيجية كبيرة للعمل فيه بشكل مستمر وفعال".

وأوضحت الوزيرة الإيطالية: "من هنا تأتي في الوقت الراهن أكثر التهديدات المباشرة لأمن المواطنين، مثل الإرهاب والتطرف العنيف والاتجار غير المشروع بجميع أنواعه، بما فيه الاتجار بالبشر وتهريب والاتجار بالأسلحة"، منوهة "لا تنسوا أن التحديات التي تنشأ من الجنوب أمام ناتو ليست دائماً ذات طبيعة عسكرية، بل بصفة عامة ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية وسياسية وتاريخية وثقافية".

وقالت إن "التحديات العسكرية تنشأ من اختلالات وصدامات ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية".