الكونجرس يستدعي مسؤولين بالإدارة الأمريكية

أصدرت لجنة بمجلس النواب الأمريكي أمرَيّ استدعاء لوزير الخزانة ستيفن منوتشين ومفوض دائرة الإيرادات الداخلية شارلز ريتيج لتسليم الإقرارات الضريبية للرئيس دونالد ترامب خلال أسبوع.

وأصدر النائب الديمقراطي ريتشارد نيل، رئيس "لجنة السبل والوسائل" في مجلس النواب المكلفة بالإشراف على المسائل المالية، أمرَيّ الاستدعاء لكل من منوتشين وريتيج لتسليم الإقرارات التي يرفض ترامب وإدارته الكشف عنها في موعد أقصاه الساعة الخامسة من مساء الجمعة المقبل بالتوقيت المحلي، حسب ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" في نبأ عاجل على موقعها الإلكتروني.

وأشارت الصحيفة إلى أن خطوة الكونجرس الأخيرة تأتي بعد أشهر من الخلاف مع الإدارة الأمريكية بشأن ما إذا كان القانون الفيدرالي يسمح للكونجرس بالحصول على السجلات الضريبية للرئيس.

وقالت مذكرتا الاستدعاء إن "دائرة الإيرادات الداخلية ملزمة قانونا بتقديم المعلومات المطلوبة"، مضيفة أن الدائرة "كان أمامها أكثر من أربعة أسابيع للامتثال للطلب الصريح للجنة، ومن ثم، يُرجى النظر إلى مذكرة الاستدعاء المرفقة".

ويرفض ترامب نشر سجلاته الضريبية منذ حملته لخوض الانتخابات الرئاسية في 2016، في خروج عن عادة جرى العمل بها لعقود من جانب الرؤساء الأمريكيين السابقين ووفقا لـ"واشنطن بوست"، فقد أكد خبراء قانونيون أن رفض منوتشين مؤخرا تسليم سجلات ترامب الضريبية أمر غير مسبوق، لافتين إلى أن قانون عام 1924 في هذا الصدد يعطي المشرعين صراحة سلطة طلب السجلات.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الإجراء الأخير من ريتشارد نيل - والذي جاء بعد تفكير في تقديم دعوى قضائية لإلزام الإدارة بتقديم السجلات - يأتي وسط خلاف واسع بين ديمقراطيي الكونجرس من جانب والبيت الأبيض من جانب آخر حيال عدد من القضايا المرتبطة بالسلطة الرقابية لمجلس النواب، والتي كانت آخرها استخدام البيت الأبيض، هذا الأسبوع، صلاحياته التنفيذية لمنع مستشار البيت الأبيض السابق دونالد ماكجان من تقديم الوثائق المتعلقة بالتحقيقات في تدخل روسيا في انتخابات 2016 الرئاسية إلى الكونجرس.