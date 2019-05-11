كلبش 3.. خطة اللواء جلال وتجسس هايدي الأبرز في الحلقة الخامسة

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "كلبش 3"، استعانة سليم الأنصاري، باللواء جلال خطاب، ليساعده في المهمة التي كلفه بها أكرم صفوان، وتتلخص في جمع معلومات عن رجل الأعمال محمود علوان.

ويضع سليم الأنصاري، مع اللواء جلال خطاب، خطة لرجل الأعمال محمود علوان، الذي أكد اللواء جلال أنه ليس شخصية سهلة ويجب الحذر منه.

ويقول "عوني" للواء جلال خطاب، إن محمود علوان، كان مواطنا بسيطا في بداياته، وفجأة أصبح رجل أعمال، ثم يزور علوان، سليم الأنصاري ويطلب منه شركة حراسة كاملة لتأمن ابنته، بعدما أصبحت مدمنة.

وعبر تحليل ريم، لشخصية محمود علوان، أكدت كذبه في كثير من المعلومات التي قالها، وأن ملامحه ونظرات عيونه كانت متوترة.

فيما يطلب صفوان من سليم، دخول منزل محمود علوان، ويوافق في مقابل توفير صفوان علاج ابنه المريض، ثم يجتمع بفريق العمل بمناسبة أول شركة حراسة يؤسسها، ويكلف كل شخص منهم بمهمة بشأن رجل الأعمال علوان.

وتطلب إنجي، من زوجها أكرم صفوان، عدم الوثوق في سليم الأنصاري، ليرى أنه لن يفعل أي شيء ضده لأنه يساعده في علاج نجله.

ويكتشف سليم الأنصاري خيانة هايدي، وأن أكرم هو من ذرعها لتتجسس عليه.