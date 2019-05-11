تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عاملين وفني تشغيل وفني تمريض في محافظة أسيوط، لاتهامهم باختطاف شاب من ذوي القدرات الخاصة، وطلبهم فدية 350 ألف جنيه لإطلاق سراحه.

وكان تبلغ لقسم شرطة ثانٍ أسيوط من فني إسعاف بالمعاش، بتغيب نجله 20 عاما، من ذوى القدرات الخاصة مقيم بذات العنوان، وتلقيه اتصالا هاتفيا من شخص يطلب مبلغ 350 ألف جنيه نظير إعادة نجله.

أسفرت جهود فريق البحث الجنائي إلى أن وراء رتكاب الواقعة، أربعة أشخاص (عاملان - فني تشغيل – فني تمريض)، وجميعم مقيمين بدائرة قسم ثانٍ شرطة أسيوط.

عقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين عدا الرابع، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ ضبط المتهم الهارب.