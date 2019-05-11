4 شروط لإفطار الطلاب في رمضان.. تعرف عليها

يعاني بعض الطلاب خلال شهر رمضان من فقدان التركيز نظراً للصيام مع ارتفاع درجات الحرارة، والأصل في الدين هو وجوب الصوم على الطالب المكلَّف، فإن شق عليه الصوم وتحققت فيه شروطٌ معيَّنة جاز له الفطر.

وحددت دار الافتاء، 4 شروط لإفطار الطالب وهي كما يلي:

أولًا: كونه يتضرر بالصوم في رمضان تضررًا حقيقيًّا لا موهومًا.

ثانيًا: أن يغلب على الظن الرسوب أو ضعف النتيجة وتدهور المستوى بسبب الصوم.

ثالثًا: كون المذاكرة مضطرًّا إليها في شهر رمضان ولا يمكن تأجيلها.

رابعًا: أن لا يتجاوز في الإفطار أيام الاحتياج والضرورة للمذاكرة أو الامتحانات إلى غيرها.