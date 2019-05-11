رفضت محكمة الأسرة دعوى نفقة مقامة من طالب بالصف الأول الثانوي ضد والده، يطالب فيها أبيه بدفع نفقات حلق شعره وذقنه شهريا.

وأشارت أوراق الدعوى التي أودعت في شهر يونيو الماضي وأعلن الأب المدعى عليه بموجبها، إلى أن مبلغ النفقة المطلوب إلزام الأب به هو 200 جنيه شهريا من تاريخ الامتناع عن السداد، والذي كان في نوفمبر 2016.

وتبين من تفاصيل الدعوى، أن الابن مقيم الدعوى على والده طالب في الصف الأول الثانوي وعاجز عن الكسب، ويتكبد شهريا مصاريف لحلاقة شعره وذقنه، وطالب والده بقيمة ما ينفقه على الحلاقة لكنه امتنع.

عرضت المحكمة الصلح على الجانبين لكنهما رفضا، وحضر الجلسات محام عن كل منهما كما حضر الابن بنفسه.

وتضمنت الأوراق في الدعوى مفردات راتب الأب بعد استقطاع النفقة المحكوم بها عليه، وصورا من مستندات إتمام المراحل التعليمية للابن.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها في القضية، إن القوانين تشير إلى أن النفقة بمعناها العام في اصطلاح الفقهاء تشمل الطعام والكسوة والسكن، وأن نصوص قوانين الأحوال الشخصية قد خلت من نص يلزم الأب بأجر حلاقة ابنه، ومن ثم يتوجب الرجوع إلى أحكام الفقه الحنفي عملا بحكم المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000.

أضافت المحكمة، أن الأحناف لم يقروا بإلزام الأب بحلق شعر ابنه أو دفع أجر الحلاقة له وخلت شروح ومتون الفقه الحنفي ما يلزم الأب بذلك، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير سند من الواقع والقانون وجديرة بالرفض.

وقضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف، و75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.