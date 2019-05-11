حددت وزارة الزراعة، 18 صنفا منزرعا بمحصول القطن الذي بدأت زراعته في عدد من المحافظات بمساحة بلغت حتى الآن 110 ألف فدان، وفقا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة، ويستعرض "الوطن" التوزيع الجغرافي للأصناف بالمحافظات المختلفة:

- صنف جيزة 96 فائق الطول يزرع بمركزي فوة ومطوبس بكفرالشيخ.

- صنف جيزة 95 بالوجه القبلي.

- صنف جيزة 92 بمحافظة دمياط بأكملها.

- صنف جيزة 86 بالغربية والمحلة الكبرى والمنوفية والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والنوبارية.

- صنف 94 يزرع بمحافظة الغربية والدقهلية والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية.

- صنف جيزة 90 بأسيوط وسوهاج بأكملها.

- صنف 95 بالفيوم وبني سويف والمنيا والوادي الجديد.

- صنف جيزة 86 يزرع بمحافظة البحيرة.

واتخذت وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للمديريات عدة قرارات استعداداً للموسم، كما يلي:

- توزيع البذور على الجمعيات الزراعية وإعداد برامج إرشادية للمزارعين مع بدء موسم الزراعة.

- تكليف مديري المديريات والإدارات الزراعية بالمرور على الجمعيات الزراعية وحل مشكلات المزارعين والتأكد من سلامة عمليات صرف المقررات السمادية، ورصد أي مخالفات قد تحدث أي اختناقات في عمليات الصرف وتوفير الأسمدة للمزارعين.

- حظر زراعة القطن من النوع "الأبلاند" الأمريكي، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لإجراءات إدارية وقانونية وإزالة ما يزرع بالمخالفة فور اكتشافه.