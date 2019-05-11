قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية الدائرة 5 بمعاقبة موسيقي يحمل جنسية بيرو، بالسجن المؤبد وتغريمة 100 ألف جنيه وتعويض جمركي 3 ملايين و300 ألف جنيه لجلبه مخدرات "كوكايين" بغرض ترويجها داخل البلاد.

صدر القرار برئاسة المستشار عبدالعليم عبدالعليم عطية وعضوية المستشارين شريف حسن عبدالنبي وأحمد هارون وأمانة سر سعيد عبدالستار ومجدي شكري.

جاء في تحقيقات النيابة قيام المتهم "خاسوص مانول امنيوبراد " 36 عاما، موسيقي، مقيم في دولة بيرو، بجلب مخدر "الكوكايين" بقصد ترويجها لداخل البلاد.

وكشفت تحريات هيئة السلطات الجمركية، أنه أثناء إنهاء إجراءات الجمركية على ركاب الطائرة والخطوط الهولندية، تقدم المتهم القادم من امستردام لإنهاء إجراءات وصوله دافعا أمامه عربة عليها حقيبتين أحدهما متوسطة الحجم والأخرى صغيرة الحجم وحقيبة هاند باج وجيتار محاولا تمرير كميات من مخدر "الكوكايين" تزن كيلو ونصف جرام، وجرى ضبطه بواسطة رجال الأمن بالمطار.