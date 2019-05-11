في إنجاز جديد لخبراء وعلماء مؤتمر "مصر تستطيع"، قام معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الأمريكي -والمصنف رقم واحد على مستوى العالم- بدعوة الخبير المصري العالمي في إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال المهندس أحمد رياض، ليكون محاضرًا زائرًا، لتقديم محاضرة لمنتسبي البرنامج التدريبي المكثف في إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال والذي سيعقد في مقر الجامعة بكامبريدج، ماساتشوستس - الولايات المتحدة الأمريكية في شهر أغسطس المقبل.

وقال أحمد رياض إن هذه الدعوة هي الأولى من نوعها لخبير دولي من خارج الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية، ويعد هذا البرنامج التدريبي هو أعلى برنامج تدريبي في إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال عالميًا، ويقام سنويًا بحضور ما يزيد عن 60 شخصًا من جميع الدول.

يحاضر في البرنامج خبراء من مكتب التحقيق الفيدرالي FBI، وزارة الأمن الداخلي (الولايات المتحدة)، الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الأمريكية، شركة إنتل، فنادق هيلتون العالمية، جامعة بوسطن، جامعة هارفارد.

سيقدم الخبير المصري العالمي أحمد رياض محاضرته داخل مقر الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الأمريكية، وستكون عن كيفية تطبيق "إطار سنداي" للحد من مخاطر الكوارث الصادر من الأمم المتحدة والملزم لجميع الدول، والمرتبط بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والصادرة عن الأمم المتحدة ٢٠١٥-٢٠٣٠.