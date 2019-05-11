شارك الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، في الإفطار الجماعي مع نزلاء دار "الأمل للمسنين"، التابعة لجمعية "المواساة الخيرية" في المنصورة، برفقة السيد عبدالفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمستشار عبده البرعي رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وأكد شاروبيم سعادته بوجوده في دار المسنين، قائلا: "نحن لكم أخوة وأبناء في خدمتكم كل يوم وليس في المناسبات فحسب، وإننا مهما قدمنا لكم لن نستطيع رد تضحياتكم التي بذلتموها طوال حياتكم".

وتفقد محافظ الدقهلية غرف الإقامة في الدار والعيادة الداخلية الخاصة بهم، للاطمئنان على جودة الخدمة المقدمة لهم، مؤكدا أن رعاية المسنين واجب ديني وإنساني حثت عليه جميع الأديان السماوية.

وشدد المحافظ على ضرورة توفير جميع احتياجات المقيمين بالدار، وتلبية جميع مطالبهم وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، وقدم الشكر للقائمين على الجمعية والدار والعاملين بمديرية التضامن الاجتماعي في الدقهلية.

وقال "عبدالفتاح"، إن الدار يقيم بها 20 نزيلا من الرجال والنساء، وإن الدار بالتعاون مع الجمعية ومديرية التضامن توفر جميع احتياجاتهم من إقامة وطعام وشراب وتمريض وعلاج.