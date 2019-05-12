عبدالله يوجه بتشكيل لجنة لقياس مطابقة امتحان "العربية" بالمقرر الدراسي

وجَّه اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، مساء أمس السبت، بتشكيل لجنة لقياس مطابقة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية للمقرر الدراسي.

جاء ذلك بعد شكوى جماعية من الطلاب وأولياء الأمور من صعوبة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر استجابة لشكاوى المواطنين حول امتحان مادة اللغة العربية اليوم للصف الثالث الإعدادي، ومن منطلق الحرص على مستقبل أبنائنا.

وأصدر عبد الله توجيهات لنورا فاضل مدير مديرية التربية والتعليم، بتشكيل لجنة من بعض موجهي أوائل مادة اللغة العربية ومعلمى اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي لقياس مدى مطابقة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادى للمقرر من المنهج الدراسى للمادة.

وفي ذات السياق، سيتم تصحيح عينة عشوائية من جميع المدن قبل بداية التصحيح للشهادة الإعدادية حتى يعتمد نموذج الإجابة وتوزيع الدرجات فى صالح طلاب الشهادة الإعدادية.