تبقى أجواء شهر رمضان المبارك ذات الطابع المميز لها مفعول السحر على المواطنين وتظل نفحات الشهر الكريم الأكثر تأثيرها في النفوس.

ويأتي شهر الإحسان ليحمل معه الخير والبركة والتسامح والتعاون والعطف بين الناس وبات توزيع التمر وقت الإفطار مع حلول أذان المغرب هو اللغة السائدة بين المواطنين وموائد الإفطار الجماعي أصبحت تنتشر في شوارع المحروسة فهو شهر الكرم.

أثارت أجواء رمضان إعجاب السائحين بالغردقة، وخاصة عندما لاحظوا توزيع التمر والعصائر في الشوارع مجانا وقت أذان المغرب وشاهدوا موائد الإفطار الجماعية بالمجان ليزدادوا إعجابا وسرورا، متسائلين عن مواطنين يتناولون الإفطار على مائدة واحدة بدون معرفة سابقة وبدون ما يدفعون مقابل الأكلات وأجواء دعوة الناس على المائدة والعطاء والكرم بدون معرفة سابقة.

يقول حمادة زغلول ويعمل سائقا بالسياحة بالغردقة، إن السائحين لم يصدقوا ما رأوه بأعينهم عندما كانوا داخل السيارة وشاهدوا من يستوقفهم بالسيارة ليوزع التمر والعصائر مجاناً وذلك على عكس ما يحدث في بلادهم كل شيء مدفوع الثمن.

ويؤكد زغلول على شدة إعجاب السائحين من الجنسيات المختلفة وهم داخل السيارة ويشاهدون موائد الرحمن وإعجابهم يدعوهم للاستفسار عن الموائد الإفطار بالمجان وبدون مقابل وذلك غير موجود في بلادهم.

ويضيف زغلول أن هذه الأجواء تثير التساؤل عندهم وخاصة السائحين الذين يأتون لأول مرة لزيارة مصر والغردقة ولم يروا عادات وتقاليد وطقوس شهر رمضان.

ويبدأو الاستفسار عن ذلك والتأكيد أنهم مسرورون لما شاهدوه من أجواء مختلفة عن أجوائهم حيث حياتهم عمل طول الوقت وليس هناك مجال للعواطف ولا يوجد عصائر أو مأكولات بالمجان.

ويشير زغلول إلى أن استفسار السائحين وإعجابهم بروحانيات رمضان يجعلك أن تفتخر بأبناء ببلدك وبالطبع يصدر ذلك صورة مضيئة عن مصر والإسلام لجميع دول العالم.