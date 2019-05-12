ضبط قضية تعدد أزواج في حملة أمنية بالغردقة

تمكنت حملة أمنية من ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن محافظة البحر الأحمر، بالاشتراك مع فرع الأمن الوطني بالبحر الأحمر، من ضبط قضية تعدد أزواج، وست قضايا متنوعة أخرى، في حملة على الشقق المفروشة والفنادق الشعبية بمدن المحافظة.

وشنت المديرية، حملة أمنية استهدفت عناصر الخروج على الشرعية والقانون والعمل على تنفيذ الأحكام وخاصة الأحكام وشيكة السقوط، تحت إشراف اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر.

أسفرت الحملة عن فحص 63 شقة مفروشة، وثمانية فنادق شعبية، و90 من المقيمين بالشقق المفروشة والكشف عنهم جنائيًا وسياسيًا، فضلا عن الفحص الوقتي لأي اشتباهات.

وتمكنت الحملة من ضبط قضية تعدد أزواج وقضية مزاولة مهنة الضيافة دون ترخيص، وخمس قضايا أخرى متنوعة بمدينة الغردقة.

وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.