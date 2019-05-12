يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، عددا من مشروعات القوانين، وتتضمن النقاشات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الصحية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

كما سيجرى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، ومن المقرر مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 88، و85 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمعد من اللجنة المشتركة للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية.

يشار إلى أن جلسة اليوم، تعد أولى الجلسات التى يعقدها البرلمان خلال شهر رمضان.