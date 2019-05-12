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رمضان صبحى يرحب بالبقاء في الأهلي

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الليلة.. جاليري "لمسات" يفتتح خيمة رمضان والملتقى الدولي للخط العربي

الليلة.. جاليري "لمسات" يفتتح خيمة رمضان والملتقى الدولي للخط العربي

استبعاد ملاحظين بلجنة إعدادية في كفر الشيخ

استبعاد ملاحظين بلجنة إعدادية في كفر الشيخ

يصيب الكثير.. هل يعالج "الاعتكاف" الصداع النفسي؟

يصيب الكثير.. هل يعالج "الاعتكاف" الصداع النفسي؟

غطاس يتقدم بطلب إحاطة لوزير التعليم بشأن اعتماد القروض الأجنبية

غطاس يتقدم بطلب إحاطة لوزير التعليم بشأن اعتماد القروض الأجنبية

محافظ الشرقية يطلق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس لزراعة مليون شجرة

محافظ الشرقية يطلق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس لزراعة مليون شجرة

مقتل 3 أطفال في هجوم إرهابي بحماة بسوريا

مقتل 3 أطفال في هجوم إرهابي بحماة بسوريا

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اللهم إني صائم.. ميدان رمسيس: أرصفة صامتة.. وعابرون من «قبلى وبحرى»

حرب بين كاملة أبو ذكري و"عبدالعزيز".. والأخير: "هو المشهد حراق كده؟"

حرب بين كاملة أبو ذكري و"عبدالعزيز".. والأخير: "هو المشهد حراق كده؟"

أفريقيا يا عالم.. الجزائر: «الشوربة والفريك والحريرة».. ملوك المائدة

أفريقيا يا عالم.. الجزائر: «الشوربة والفريك والحريرة».. ملوك المائدة

حكاية إفّيه| «قطيعة.. محدش بياكلها بالساهل»

حكاية إفّيه| «قطيعة.. محدش بياكلها بالساهل»

صيامنا.. وبهجتنا.. الفطار فى «المضيفة»: كبدة ولحمة جملى.. ولا «أكل» يعلو على «المحشى»

صيامنا.. وبهجتنا.. الفطار فى «المضيفة»: كبدة ولحمة جملى.. ولا «أكل» يعلو على «المحشى»

حفل إفطار جماعى لسكان شارع فى طنطا: «هات طبقك وتعالى»

حفل إفطار جماعى لسكان شارع فى طنطا: «هات طبقك وتعالى»

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