صور| افتتاح ليالي "أهلا رمضان" بمشاركة قطاعات الثقافة بالسيدة زينب

افتتح المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، أمس السبت، احتفالات ليالي رمضان الثقافية "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.

وبدأ الافتتاح بعرض فرقة الفنون الشعبية التابعة لقصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة بالهيئة العامة لقصور الثقافة، مع الكعب العالي والتنورة، جرى بعدها افتتاح معرض الإصدارات المشارك فيه كل من المجلس الأعلى للثقافة، ودار الكتب والوثائق القومية، ودار الهلال، ثم افتتاح معرض الفن التشكيلي، ومعرض لوحات بعنوان "مصر في عيون أطفال العالم" ومعرض منتجات الدول المشاركة "السودان والصين والهند".

وعلى مسرح الطفل جرى الافتتاح بحدوتة رمضانية مع الفنانة عزة لبيب، أعقبه عرض أوبريت الليلة الكبيرة، بالتوازي مع عرض خيال الظل بالمسرح الأسود لفرقة كيان ماريونت، بالإضافة لورشة الأطفال ذوي الهمم.

وألقى الكاتب محمد ناصف رئيس المركز، كلمة الافتتاح، على المسرح الكبير، أكد فيها على مد جسور التعاون بين جميع هيئات وزارة الثقافة من أجل تقديم خدمة ثقافية فنية متكاملة للطفل المصري والأسرة المصرية، وبدأ بعدها عرض فقرات السيرك القومى، وفرقة الآلات الشعبية المقدمين من قطاع الإنتاج الثقافي، ثم قدم فريق مسرح الحديقة الثقافية عرض "ليلة الرؤية".

واختتمت الليلة الأولى من ليالي أهلا رمضان بالعرض المسرحى "مقامات مصرية" المقدم من مسرح السامر التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة.