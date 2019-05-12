ما بين خضروات مجمدة وأسمدة، وأحجار، و"سلك مواعين"، وبهارات"، تنوعت قائمة السلع المصرية المصدرة إلى إسرائيل خلال السنوات الماضية.

وكشفت بيانات حديثة، أن إجمالي صادرات مصر إلى إسرائيل بلغت نحو 412 مليون دولار خلال الفترة من العام 2012 وحتى نهاية 2018، وقالت بيانات لوزارة التجارة والصناعة، حصلت عليها "الوطن" إن القاهرة صدرت منتجات وسلع بنحو 60 مليون دولار في العام 2012، تراجعت في العام التالي إلى 48.1 مليون دولار.

ووفقا للبيانات فقد ارتفعت الصادرات المصرية مرة أخرى لتصل إلى 62.3 مليون دولار في 2014، ثم 64.7 مليون دولار في 2015، لتتراجع إلى 49.7 مليون دولار في 2016، ثم ارتفعت مرة أخرى في 2017، لتصل إلى 62 مليون دولار، وإلى 65.3 مليون دولار في 2018.

وبحسب البيانات فقد احتلت منتجات الأسمدة قائمة السلع المصدرة، بقيمة 8.4 مليون دولار في 2018، والأحجار الطبيعية المخصصة للمباني 3 مليون دولار، والخصروات المجدة 2.4 مليون دولار، كما شملت القائمة الزيتون المخلل بقيمة 1.7 مليون دولار، والخزف والزجاج بقيمة 1.8 مليون دولار، والأثاث 1.2 مليون دولار، و"عجينة الورق" بقيمة 1.1 مليون دولار.

بينما جاء عدد من المنتجات في ذيل قائمة الصادرات، منها "أسلاك المواعين" بقيمة 124 ألف دولار، و"الثقاب" بقيمة 45 ألف دولار، والتوابل "بهارات" بقيمة 41 ألف دولار.

وترتبط مصر مع إسرائيل والولايات المتحدة باتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، المعروفة اختصارا باسم "كويز" منذ العام 2004، والذي يسمح بدخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك شريطة احتواء المنتج المصري على مكون إسرائيلي بنسبة 10.5%.

ومؤخرا نشرت "إسرائيل بالعربية" على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعبوة "ملوخية" تابعة لمصنع "فرجللو" المملوك لرجل الأعمال محمد فرج عامر، تشيد من خلالها بالإنتاج المصري، وهو ما تبعه تعقيب من جانب رجل الأعمال أكد فيه أنه يقوم بتصدير منتجاته لغزة والضفة الغربية فقط.