أكد محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستهدف تحويل مصر إلي ممر رقمي عالمي للبيانات، وهو ما تعمل علي تحقيقه وزارة الإتصالات، بأن تتحول القاهرة لأكبر مراكز البيانات العملاقة، ما يتطلب في البداية تشريعات جديدة ركنها الأساسي قانون حماية البيانات الشخصية.

وأضاف حجازي، في كلمة له بلجنة الإتصالات، بمجلس النواب اليوم، أن كافة تشريعات حماية البيانات الشخصية بالعالم، لا تتضمن عقوبات سالبة للحريات، لكن نظراً لطبيعة التشريعات المصرية التي تشمل عقوبات سالبة للحريات، فقصرنا الأمر علي الجرائم الخاصة بإنتهاك البيانات الشخصية عبر الحدود، أو فيما يتعلق بالبيانات الحساسة.