يلتقي فريقا الزمالك والداخلية، مساء اليوم الأحد 12 مايو، على ستاد "بترو سبورت" في تمام الساعة 10 مساءً، في إطار منافسات الأسبوع الـ32 من الدوري المصري الممتاز.

ويمكن مشاهدة المباراة على قناة "Nile Sport" وترددها على نايل سات 11842 أفقي، وقناة "ON Sport 1" وترددها على نايل سات 10853 أفقي.

ومن المتوقع أن يبدأ السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وإبراهيم حسن ويوسف أوباما وكهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.