نشبت مشادة كلامية بين إبراهيم سعيد، لاعب ناديي الزمالك والأهلي سابقًا، وما يُدعى "شيخ الحارة"، ضمن فقرات برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة.

وقام مخرج البرنامج بـ"تصفير" كل الشتائم بين الطرفين، (عمل تشويش على السباب) بينما قام إبراهيم سعيد للبحث عن "شيخ الحارة" داخل الاستوديو مهددًا إياه بالضرب، كما هدد سعيد بالانسحاب من الحلقة.

فيما طالبت بسمة وهبة من شيخ الحارة، الاعتذار إلى إبراهيم سعيد على الهواء، ورد عليه إبراهيم سعيد،: "خلاص صافي يا لبن.. بس احمد ربنا إنك مكنتش قدامي".