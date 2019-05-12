قال إبراهيم سعيد، لاعب ناديي الزمالك والأهلي السابق، إن الاستوديوهات التحليلية للمباريات، لم يعودوا يتواصلون معه للظهور على الشاشة، بسبب رأيه الحاد نوعًا ما، وأوضح: "هما عارفين إني حاد شوية في التعليق، وعشان أسلوبي، وده شيء بصراحة عجبني".

وأضاف "سعيد"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة: "ما هو بصراحة مينفعش أدخل على حد ميعرفش يلعب وأقول عليه ده نجم المستقبل أو نجم النجوم، إحنا معندناش نجوم كورة في مصر".

وأشار إلى أن نجوم الدوري المصري حاليا من المحترفين، وليسوا من المصريين، مثل "فرجاني ساسي، وحمدي النقاز، وعلي معلول"، مضيفا: "لاعيبة مصر مش متأسسه صح، لاعيبة مصر لا يُعتمد عليها، ومفيش مدرب مصري كويس".