قال الفنان محمد صبحي، إنه كان انطوائيًا وخجولًا في مرحلة الصغر، مشيرًا إلى أن ذلك كان عائقًا أمامه لكي يصبح فنانا.

وأضاف صبحي خلال استضافته في برنامج "عايشة شو" المذاع عبر فضائية "النهار" مع الإعلامية عائشة عثمان، مساء اليوم، أنه كان يقرأ لبعض الكتاب العالميين مثل شكسبير وموليير.

وتابع: "أساس فن التمثيل هو إلغاء العوائق، أكثر منه إضافة المهارات، وعندما كنت أقرأ لكل هؤلاء الكتاب العالميين لم أكن أستوعبهم جيدًا، لكنني كنت أحب أن أدعي بشكل بريء أمام زملائي، لكي أظهر بشكل أفضل منهم".

وعن أبنائه، قال "صبحي"، إنهم لا يحبون التمثيل: "محدش في حياتهم يعرف إنهم ولاد محمد صبحي، وعجبني اختيارهم، لأنهم اختاروا يكونوا نفسهم".